Москва, , 11:18 — REGNUM В ближайшее время российско-китайские отношения в части поставок природного газа и угля серьезно укрепятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявила заместитель декана по научной работе факультета экономики и бизнеса, профессор департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина. Так она прокомментировала информацию о том, что поставки газа и угля из РФ в КНР в августе 2022 года установили исторический рекорд,

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«Такой исторический рекорд будет не единственным, — уверена она. — В ближайшее время российско-китайские отношения в части поставок природного газа и угля серьезно укрепятся. Этому будут способствовать долгосрочные договоры купли-продажи, уже заключенные с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. В частности, в них предусмотрены значительные объемы поставок в долговременной перспективе — до 25 лет. Кроме того, рост будет обусловлен новым портфелем проектов, который готовится российскими поставщиками природного газа и угля в отношении Китая с целью занятия наибольшего сегмента газово-угольного рынка».

По ее словам, спрос Китая на российский газ будет обусловлен геополитическими и экономическими факторами, под которыми следует понимать восточно-ориентированную товарную политику РФ, в которой газ является приоритетным товаром, а КНР выступает приоритетным рынком, что дает ему определенные скидки, бонусы, дисконты.

«Такая политика выступит мощнейшим фактором, разворачивающим Китай к России как к основному источнику поставок энергоносителей. А это уже экономические факторы, определяющие дальнейший спрос Китая на российский газ», — подытожила Меркулина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Китай импортировал российский газ на сумму 409,37 млн долларов.

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