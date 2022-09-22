Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Рэпер Канье Уэст (Йе) принёс извинения бывшей жене, телезвезде Ким Кардашьян, в своём недавнем интервью для шоу Good Morning America. Об этом 22 сентября пишет Hollywood Life.

Цитата из видеоподкаста Revolt Канье Уэст

«Она мать моих детей. И я прошу прощения за любой стресс, причиной которого я стал», — высказался артист. Однако, как отмечает издание, запись интервью Уэста ещё не вышла в эфир программы, поэтому неизвестно, за что именно извинился музыкант.

Ранее Канье Уэст рассказал о планах сделать одежду своего бренда бесплатной. Однако он не уточнил, когда и каким образом он добьётся снижения цен на продукцию.