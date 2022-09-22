Москва, 22 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Угроза биологических диверсий со стороны Киева и США являются опасной реальностью, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории бывшей УССР, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

«Военно-биологическая активность Пентагона [в б. УССР] и в мире может расцениваться как подготовка к новому формату незаметного военно-биологического вторжения», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Фактически в США формируется новая глобальная сеть непредсказуемых источников смертельной опасности для всего человечества, отметила парламентарий.

«И в данном случае, это не является преувеличением, потому что сам активный формат противодействия США полноценной работе в системе КБТО и разработке дополнительных механизмов контроля, подтверждают их глубочайшую незаинтересованность в том, чтобы приоткрыть завесу тайны над своими военно-биологическими проектами, которые они масштабируют во всем мире», — сказала Яровая в ходе заседания комиссии.

США, по ее убеждению, манипулируют общественным сознанием.

«Мы видим это сегодня и вчера на площадке ООН. Полагаю, что такая манипуляция осуществляется, в том числе, для того, чтобы создать информационную шумовую завесу, чтобы отвлечь внимание разговорами о якобы ядерных угрозах, а тем временем подготовить самый опасный военно-биологический вид оружия массового поражения», — отметила депутат.

«И здесь важно понимать, что самое опасное оружие массового поражения сегодня разрабатывается в биологических лабораториях США. Несомненно, [б. УССР] в этих планах США играет, в том числе, роль объекта отвлечения и манипуляций», — констатировала Яровая.