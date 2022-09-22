Чебоксары, 22 сентября 2022, 11:17 — REGNUM В Чувашии планируют расширить меры социальной поддержки семей защитников освобождённых территорий б. УССР. Это будет сделано «в ближайшее время». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 22 сентября на открытии сессии спикер Госсовета Чувашской Республики Леонид Черкесов («Единая Россия»).
Председатель регионального парламента напомнил, что Госсовет «всегда в едином строю вне зависимости от партии и политических взглядов», когда предстоит принимать важные для республики и всей страны решения.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации граждан страны. Это коснётся тех, кто находится в запасе.
Он заверил, что с учётом частичной мобилизации число участников спецоперации возрастёт:
Напомним, что в Госсовете Чувашии представлено шесть партий.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября сессия Госсовета началась с предложения о включении в повестку проекта постановления о мерах по поддержке частичной мобилизации. Речь идёт, в частности, о призыве депутатов, если они получат повестки, а также о прекращении «праздников, плясок». Спикер Леонид Черкесов обещал рассмотреть данную инициативу в рамках подготовки к следующему заседанию.
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