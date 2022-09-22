Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В Чувашии планируют расширить меры социальной поддержки семей защитников освобождённых территорий б. УССР. Это будет сделано «в ближайшее время». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 22 сентября на открытии сессии спикер Госсовета Чувашской Республики Леонид Черкесов («Единая Россия»).

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель регионального парламента напомнил, что Госсовет «всегда в едином строю вне зависимости от партии и политических взглядов», когда предстоит принимать важные для республики и всей страны решения.

«Так было и в момент, когда наш президент Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции», — сказал Леонид Черкесов, подчеркнув, что «практически все депутаты» принимали участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса.

«В стране объявлена частичная мобилизация. Эта мера предпринята для защиты суверенитета России. Нашу с вами первоочередную задачу я вижу в том, чтобы открыто и ясно донести позицию руководства страны до жителей республики. Многие из вас являются руководителями предприятий и организаций. Поэтому прошу отнестись к новым условиям политической и социально-экономической жизни со всей ответственностью, с позиции государственных интересов и единства российского народа», — призвал Леонид Черкесов.

Он заверил, что с учётом частичной мобилизации число участников спецоперации возрастёт:

«И в ближайшее время Госсовет вернётся к теме социальной поддержки семей защитников Родины».

Напомним, что в Госсовете Чувашии представлено шесть партий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября сессия Госсовета началась с предложения о включении в повестку проекта постановления о мерах по поддержке частичной мобилизации. Речь идёт, в частности, о призыве депутатов, если они получат повестки, а также о прекращении «праздников, плясок». Спикер Леонид Черкесов обещал рассмотреть данную инициативу в рамках подготовки к следующему заседанию.

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