Москва, 22 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В будущем может произойти отказ от торгов долларом на Московской бирже. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на XIX Международном банковском форум, передаёт «Прайм».

(сс) Fitiss Здание Московской биржи

По его словам, также Московская биржа может продать право торговать долларом, когда потребность в его конверсии сойдет на нет.

«Пока есть потребность у экономики России в конверсии доллар-рубль, эта пара будет поддерживаться — часть экспорта российского, часть импорта ещё в долларах.

Но если торговые отношения с Россией будут не долларовые, не исключаю, что доллар будет не интересен ни ЦБ, ни бирже и бизнес может быть продан», — пояснил Швецов.

ИА REGNUM ранее сообщало, Мосбиржа рассматривает возможность расширения списка валют, доступных для торгов.

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