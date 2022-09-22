Казань, 22 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Три турецких банка продолжают обслуживать банковские карты платежной системы «Мир». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил гендиректор АО «НСПК» Владимир Комлев в ходе Международного банковского форума.

Карта «Мир»

«Я могу сказать, что тот уровень опасения и шума вокруг платежной системы «Мир» за рубежом, он несколько преувеличен. Я могу сказать, что то, что касается Казахстана, у нас партнеры продолжают работать. По Турции, наверное, самая болезненная тема, действительно из пяти наших банков партнеров два банка — это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество. Они нас об этом уведомили. Но три банка продолжают работать», — сказал Комлев.

По его словам, из трех турецких банков некоторые работают и с картами российских санкционных банков.

«Какого-то катастрофического снижения объемов по Турции не произошло. Они немножко припали», — добавил он.

Ранее управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США предупредило о готовности вводить санкции в отношении третьих стран за поддержку использования российской Национальной системы платёжных карт и платёжной системы «Мир» за пределами России.