Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Расходы бюджета Санкт-Петербурга на социальную политику в 2023 году увеличатся на 74 млрд рублей. Об этом 22 сентября заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Губернатор напомнил, что по итогам 2022 года, доходы городского бюджета превысят плановые показатели. Разница с утверждённым бюджетом на текущий год составит 183,9 млрд рублей. Вырученные средства пойдут на поддержку жителей города.

«Увеличим расходы почти на 74 млрд на социальную политику, медицину, образование и инфраструктурные проекты. Более трехсот петербургских семей смогут улучшить жилищные условия. Часть средств направим на сдерживание роста тарифов в ЖКХ и на транспорте», — поделился планами Беглов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бюджет Петербурга на 2023 год превысит один триллион рублей по доходам и расходам. Его проект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Петербурга.

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