Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Расходы бюджета Санкт-Петербурга на социальную политику в 2023 году увеличатся на 74 млрд рублей. Об этом 22 сентября заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Губернатор напомнил, что по итогам 2022 года, доходы городского бюджета превысят плановые показатели. Разница с утверждённым бюджетом на текущий год составит 183,9 млрд рублей. Вырученные средства пойдут на поддержку жителей города.

«Увеличим расходы почти на 74 млрд на социальную политику, медицину, образование и инфраструктурные проекты. Более трехсот петербургских семей смогут улучшить жилищные условия. Часть средств направим на сдерживание роста тарифов в ЖКХ и на транспорте», — поделился планами Беглов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бюджет Петербурга на 2023 год превысит один триллион рублей по доходам и расходам. Его проект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Петербурга.