Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В ходе проверки автобусов в Свердловской области выявлено почти 700 нарушений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Владислав Фальшивомонетчик Автобус в Екатеринбурге

Проверочные мероприятия проходили с 14 по 16 сентября. За этот период правоохранители проверили более 2,5 тыс. автобусов. Выявлено 695 нарушений, наиболее частыми из которых являлись технические неисправности автобусов и внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с Госавтоинспекцией. Кроме того, 35 автобусов перевозили пассажиров при отсутствии проведения техосмотра. Ещё 35 эксплуатировались без тахографа.

По итогам мероприятий восемь автобусов поместили на штрафстоянку. В отношении одного из водителей составили административный протокол за нарушения миграционного законодательства. Ещё одного водителя задержали, его выдворят из страны.