Оттава, , 11:16 — REGNUM Режиссёр «Аватара: Путь воды» Джеймс Кэмерон рассказал о сюжете ленты. Об этом пишет портал IGN.

На планете Пандора Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания

«Я гарантирую вам, что вы не сможете предсказать фильм. Больше всего люди ненавидят идти в кино, а после говорить: «О… предсказуемо». Я бросаю вызов каждому, кто сможет угадать, куда заведёт эта история», — заявил Кэмерон. Постановщик также заверил, что предстоящая картина будет существенно отличаться от первой части.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Кэмерон рассказал, почему сиквел «Аватара» выходит лишь спустя 13 лет после первой части. Как признался режиссёр, «личный опыт хорошо научил его, что с запусками сиквелов лучше не торопиться».

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыты имена сценаристов кинокомикса «Фантастическая четвёрка»

Читайте развитие сюжета: Брэд Питт рассказал о нереализованном проекте с Сандрой Буллок