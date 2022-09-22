Оттава, 22 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Режиссёр «Аватара: Путь воды» Джеймс Кэмерон рассказал о сюжете ленты. Об этом пишет портал IGN.

Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания На планете Пандора

«Я гарантирую вам, что вы не сможете предсказать фильм. Больше всего люди ненавидят идти в кино, а после говорить: «О… предсказуемо». Я бросаю вызов каждому, кто сможет угадать, куда заведёт эта история», — заявил Кэмерон. Постановщик также заверил, что предстоящая картина будет существенно отличаться от первой части.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Кэмерон рассказал, почему сиквел «Аватара» выходит лишь спустя 13 лет после первой части. Как признался режиссёр, «личный опыт хорошо научил его, что с запусками сиквелов лучше не торопиться».