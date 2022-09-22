Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с российским нападающим Никитой Сошниковым. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Lisa Gansky «Нью-Йорк Айлендерс»

Отмечается, что соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне 2021/22 Сошников играл за омский «Авангард» и провёл 35 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач. До этого он выступал ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Атлант».