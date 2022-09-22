Новокузнецк, Кемеровская область, 22 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В отношении России коллективный Запад вынужден реагировать, грозить и параллельно искать компромисс, примирение. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Такова диалектика событий. Устами Ходжеса, генерал-лейтенанта США в отставке, пригрозили России ударом по базам в Крыму. Боррель заявил, что ЕС введёт дополнительные санкции против российского руководства… И одновременно мы слышим нотки примирения. Лиз Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает, а премьер Венгрии Орбан сказал, что без санкций экономика Европы могла бы восстановиться… С чем это всё связано? С нерешаемыми на данный момент глубинными противоречиями. Европа не самостоятельна. Живёт под диктовку США, которые ведут курс на эскалацию конфликта, проводят ограбление той же Европы, — отметил эксперт. — Однако настоящие интересы Европейского континента требуют глубинного сотрудничества с Россией. Без нас европейская экономика просто не в состоянии успешно существовать. Тоже прекращение с 3 октября торгов британским фунтом на московской бирже — это удар по британской экономике. Не отсюда ли прозвучавшее особое «миролюбие» Лиз Трасс?»

Полухин уверен, что такие разновекторные заявления будут звучать ещё долго — до какого-либо разрешения конфликта. При этом он подчеркнул, что «Россия может прожить без коллективного Запада, а вот он, похоже, без нас нет».