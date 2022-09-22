Москва, 22 сентября 2022, 11:15 — REGNUM Минобороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Западного военного округа в ходе спецоперации.
Российские военные в ходе проведения спецоперации продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.
Также в Минобороны отметили, что на дивизионы РСЗО «Смерч» возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника.