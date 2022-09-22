Москва, 22 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Западного военного округа в ходе спецоперации.

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО «Смерч»

Российские военные в ходе проведения спецоперации продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

«По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанесли удар по военным объектам ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что на дивизионы РСЗО «Смерч» возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника.