Самара, 22 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Глава Самарской областиДмитрий Азаров вручил награды землякам, которые трудятся на космодроме «Байконур» в Казахстане. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

NASA Старт с Байконура

Азаров отметил, что на Байконуре он пообщался с земляками, которые здесь работают, вручил им заслуженные награды.

Глава региона подчеркнул, что Самара в очередной раз подтвердила статус космической столицы.

«С космодрома «Байконур» осуществлён успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»! Это значимое событие: изготавливали ракету на нашем РКЦ «Прогресс», а также свой вклад внесли трудовые коллективы ПАО «Кузнецов» и «Тяжмаш», — сообщил он.

Азаров пояснил, что в настоящее время РКЦ «Прогресс» развивается стабильно, коллектив этого предприятия обеспечен заказами на годы вперёд.

«Успехов и новых космических высот!» — сообщил глава региона.