Сухум, , 11:13 — REGNUM В абхазском сегменте интернета начали распространять ложное заявление, сделанное якобы в минобороны России в связи частичной мобилизацией, объявленной РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Абхазии.

Флаг Абхазии

В соцсетях распространили сообщение, что замминистра обороны РФ Николай Панков якобы заявил, что будет курировать мобилизацию в Абхазии.

«Распространённое в средствах массовой информации высказывание статс-секретаря — заместителя министра обороны Николая Панкова является фейком, и не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В минобороны также заявили, что высказывание военного комиссара Абхазии Беслана Тарбы о готовности провести мобилизацию при получении официального указания, сделанное на радио Sputnik, является его личным мнением.

Напомним, более 90% жителей Абхазии имеют гражданство РФ. В республике запрещено двое гражданство, но для российского сделано исключение.