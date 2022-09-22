Пермь, 22 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Перми против ПАО «Т Плюс» возбуждено антимонопольное дело. Частные компании пожаловались на энергетиков из-за отказа предоставлять техническую информацию для проектирования установки систем автоматического регулирования теплопотребления в системе отопления жилых зданий. Рассмотрение дела назначено на 10 октября. Об этом сообщает Пермское УФАС.

Трубы отопления

По данным антимонопольной службы, жалобщиками стали организации, оказывающие услуги по установке оборудования для автоматического регулирования тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) в многоквартирных домах. Техническая информация им необходима для установки оборудования в ИТП. Оно устанавливается для энергосберегающего потребления теплового ресурса и регулирования оптимальной температуры. Проектирование и обустройство оборудования в ИТП для автоматического регулирования тепловой энергии требует наличия определенной технической информации, в том числе о параметрах теплоносителя (расход, давление, температура), тепловой нагрузке и т.д. Такие данные имеются только в распоряжении теплоснабжающей организации — ПАО «Т Плюс».

Однако компания отказала в ответ на обращения фирм, которые планируют установить оборудование в ИТП в ряде многоквартирных домов в Индустриальном, Орджоникидзевском и Кировском районах Перми. Энергетики посчитали нецелесообразным предоставлять информацию, пояснив, что теплоснабжение домов, осуществляется от центральных тепловых пунктов, где система автоматического регулирования и так предусмотрена.

«В ходе изучения материалов, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что действующее законодательство не ограничивает собственников жилых помещений в их праве на установку дополнительного оборудования для автоматического регулирования тепловой энергии в ИТП жилого дома. А это означает, что теплоснабжающая организация незаконно препятствует потребителям в реализации такого права, в том числе компаниям, оказывающим соответствующие услуги потребителям», — сказал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.