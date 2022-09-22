Берн, 22 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Национальный банк Швейцарии в четверг 22 сентября повысил свою базовую процентную ставку до 0,5%, что положило конец эпохе отрицательных ставок в Европе, как передает CNBC.

Baikonur Национальный банк Швейцарии

Повышение ставки на 75 базисных пунктов последовало за повышением до — 0,25% 16 июня, которое стало первым повышением ставки за 15 лет. До этого центральный банк Швейцарии удерживал ставки на уровне — 0,75% с 2015 года.

Инфляция в Швейцарии в настоящее время находится на самом высоком уровне за последние три десятилетия, достигнув в августе 3,5%.

Швейцария была последней страной в Европе с отрицательной процентной ставкой, в то время как центральные банки региона активно повышали ставки в борьбе с растущей инфляцией.

Перед этим Дания 8 сентября завершила свою почти десятилетнюю серию отрицательных ставок, когда центральный банк страны повысил базовую ставку на 0,75 п. п. до 0,65%.