Москва, 22 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал банкротом и ввёл распродажу имущества в отношении Александра Миракова, чьи данные совпадают с данными бывшего главы и совладельца лопнувшего банка «Образование». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела появилась запись судьи Пешехонова — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», но детали вердикта пока не сообщались.

Напомним, в конце мая 2022 года суд по инициативе банка «Образование» ввёл процедуру реструктуризации долгов в отношении Александра Миракова. Основанием стала задолженность в размере 19 260 480 961,16 рубля, из которых 18 539 351 000 рублей основного долга — сумма привлечения к субсидиарной ответственности.

Справка: банк «Образование», созданный в 1991 году, остался без лицензии в апреле 2017 года, будучи на 118-м месте по размеру активов в России. На 2016 год Мираков владел в банке 38,5% акций. На начало августа 2022 года у банка установлены долги перед 3 053 кредиторами на общую сумму более 21 млрд рублей.