Кабул, 22 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Центральный банк объявил о прибытии пакета помощи в размере 40 миллионов долларов в Кабул. Об этом сообщает газета «8 Собх».

falco Доллары

Центральный банк талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил в серии твитов, что эти средства были отправлены в Афганистан в рамках денежной помощи Организации Объединённых Наций.

Центральный банк приветствовал отправку этого пакета помощи и призвал к взаимодействию в других секторах.

Это уже четвертый пакет помощи на сумму 40 миллионов долларов, отправленный в Афганистан в сентябре.