Москва, 22 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Видеозапись выступления скончавшегося в апреле 2022 года основателя и председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского на российском телевидении, в котором он задолго до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ предсказал причины конфликта, который будет инициирован США и их союзниками на территории б. УССР, расходится 22 сентября в интернете.

A.Savin Владимир Жириновский

В передаче, которая шла, когда республики Донбасса уже подвергались террору со стороны киевского режима, тогдашний лидер ЛДПР указал, что поводом для новой войны в Европе станет то, что триллионы долларов будет некуда вложить, так как развитие экономики будет остановлено западными санкциями.

«И есть лишь способ начать войну в какой-то части Европы, и потом новый план Маршалла — начинаем восстанавливать. Сперва — поставки оружия идут туда и войска», — сказал Жириновский, подчеркнув, что это является планом США

Также лидер ЛДПР призвал готовиться к войне и частичной мобилизации.

«То есть денег больше чем надо, их некуда деть Европе. Они свободные, и деньги требуют войны», — пояснил он, уточнив, что эти деньги не могут лежать мёртвым грузом и будут сначала использованы для поставок оружия, а потом — для восстановления разрушенных в результате боевых действий территорий.

«Вот для чего бомбят Донбасс каждый день, чтоб вся была разрушена [территория б. УССР] и ещё Южная Европа. Всё будет в развалинах, а Германия будет восстанавливать всё», — добавил Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Магаданской области обеспечивают всем необходимым мобилизационные пункты.