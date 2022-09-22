Калуга, 22 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Калужские животноводы вошли в топ-3 среди российских регионов по суточной продуктивности коров. Об этом 22 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

ООО «Калужская нива» Молочное стадо

По данным минсельхоза региона, с начала года в области было произведено 1302,2 тонны молока, что на 14% больше показателей 2021 года. Самый крупный региональный поставщик молока — Ферзиковский район, который поставил на рынок свыше 288 тонн. Наиболее активно развивают молочное животноводство Медынский, Перемышльский, Куйбышевский и Малоярославецкий районы. Их животноводы увеличили производство на 5 — 20%. Опережающие темпы развития отрасли в Козельском районе, где надои за год возросли в 3,8 раза и превысили 90 тонн.

Калужская область по суточной продуктивности надоев молока входит в тройку лидеров в стране, уступая первенство Курской и Ленинградской областям. В среднем по Калужской области суточный надой молока от одной коровы составил 25,4 кг, что на два килограмма больше, чем в 2021 году. Лучшие результаты у тарусских, перемышльских, ферзиковских, кировских и медынских животноводов.