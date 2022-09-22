Симферополь, 22 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Участки для голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах о воссоединении с Россией будут открыты в пяти городах Крыма. Об этом 22 сентября журналистам сообщил председатель избиркома Крыма Михаил Малышев.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В пяти городах, Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Джанкой, будут открываться участки (для голосования жителей) ДНР, в одном городе — Симферополе — для жителей ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — приводит слова Малышева «Крыминформ».

Наибольшее количество участков будет открыто для жителей Донецкой Народной Республики — поскольку их в Крыму сегодня находится больше всего. Для жителей ЛНР, Запорожья и Херсонщины участки открыты лишь в Симферополе.

Также с 23 по 26 сентября участковые комиссии будут ездить по всем крымским муниципалитетам для обеспечения голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об организации голосования на референдумах для жителей Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР сообщили в Севастополе. Референдумы проводятся с 23 по 27 сентября.