Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону встретили сотрудников Росгвардии, возвратившихся из зоны проведения специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 сентября.

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

Росгвардейцев, отправившихся три месяца назад в Донбасс для выполнения боевых задач, встретили оркестром. Возвращения бойцов с нетерпением ждали их родные и друзья.

«Товарищи командиры! Большое вам спасибо, что наши ребята живыми и здоровыми вернулись домой, на донскую землю, к родственникам, к близким. Задач предстоит решать ещё много, и очень много работы впереди», — отметил начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула.

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев поблагодарил бойцов Росгвардии и выразил уверенность в их профессионализме.

Отличившихся бойцов и командиров наградили медалями.