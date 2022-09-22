Красногорск, 22 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Московской области с январь–август 2022 года собственные квартиры получии 560 детей-сирот, сообщили 22 сентября в пресс-службе регионального министерства социального развития.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

До конца года жильём планируется обеспечить 953 человек. Для обеспечения квартирами детей-сирот из бюджета Подмосковья выделено 4,1 млрд рублей.

Дети-сироты получают новую квартиру на основании договора специализированного найма сроком на пять лет. Далее они могут приватизировать и оформить право собственности на квартиру.

ИА REGNUM ранее сообщало, до конца 2022 года свыше 800 детей-сирот получат собственные квартиры в Подмосковье.

Читайте подробнее: В 2022 году в Подмосковье обеспечат квартирами более 800 детей-сирот