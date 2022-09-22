Донецк, 22 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Населённый пункт Жованка Донецкой Народной Республики освобождён от войск националистов, сообщили 22 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг ДНР

По информации штаба, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил РФ освободила Жованку. Данный населённый пункт расположен рядом с Артёмовском.

В штабе отметили, что в настоящий момент войска союзников продолжают наступление по нескольким направлениям.