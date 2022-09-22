Магадан, 22 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Власти Магаданской области обеспечивают всем необходимым мобилизационные пункты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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«По поручению губернатора Сергея Носова региональный минсельхоз сформировал специальные наборы для тех, кто отправлен в мобилизационные пункты. В них вошли спальный мешок, туристический коврик, средства личной гигиены и суточный продуктовый набор», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал решения президента Владимира Путина о частичной мобилизации, считая их исключительно важными и направленными на поддержку Вооруженных сил России.