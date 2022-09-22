Казань, 22 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Жителю города Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Преступления совершались с марта 2011 года по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Злоумышленник проникал в квартиры одиноких пожилых женщин, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на них, наносил удары и душил, после обыскивал жилье и похищал деньги.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми. На причастность к совершению преступлений проверили более 10 тыс. человек с осуществлением свыше 5 тыс. экспертиз.

В декабре 2020 года преступника изобличили и задержали. На допросах Тагиров признался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.

Мужчина был судим (в 2005 и 2009 годах) за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, «поволжский маньяк» был объявлен в розыск с 2011 года. Несколько силовых ведомств были привлечены к его поимке. У следствия был образец ДНК преступника, который обнаружили на месте одного из убийств в Казани. Образец совпал с ДНК задержанного.

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