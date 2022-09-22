Раскрыты имена сценаристов кинокомикса «Фантастическая четвёрка»
Вашингтон, 22 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Названы имена сценаристов фильма Marvel Studios «Фантастическая четвёрка». Об этом пишет издание Deadline.
Цитата из к/ф «Фантастическая четвёрка» режиссёра Тима Стори
Джессика Альба и Крис Эванс
Написанием сценария для картины займутся Джефф Каплан и Ян Спрингер (оба — «Свадьба-катастрофа»). Режиссёром проекта выступит Мэтт Шекман («Ванда/Вижен»).
Напомним, выход «Фантастической четвёрки» намечен на 8 ноября 2024 года. Детали сюжета и актёрский состав ленты пока что не раскрываются.