Вашингтон, 22 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Названы имена сценаристов фильма Marvel Studios «Фантастическая четвёрка». Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из к/ф «Фантастическая четвёрка» режиссёра Тима Стори Джессика Альба и Крис Эванс

Написанием сценария для картины займутся Джефф Каплан и Ян Спрингер (оба — «Свадьба-катастрофа»). Режиссёром проекта выступит Мэтт Шекман («Ванда/Вижен»).

Напомним, выход «Фантастической четвёрки» намечен на 8 ноября 2024 года. Детали сюжета и актёрский состав ленты пока что не раскрываются.