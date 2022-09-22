* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 22 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Информированные источники в афганской провинции Бамиан сообщил, что нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу Мухаммада Тахира Захира в пограничной полосе уезда Якавланг в Бамиане и уезда Балхаб провинции Сарипуль было отражено. Об этом пишет газета «8 Собх».

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Атака была совершена муллой Абдуллой Сархади, губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане и 100 его бойцами, но не имела успеха.

Один из людей Мохаммада Тахира Захира, бывшего губернатора Бамиана, на условиях анонимности сообщил, что губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его люди отступили, потеряв четырёх человек ранеными.

Но пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Сабур Сайгани по этому поводу сказал, что Абдулла Сархади и его люди совершили инспекционную поездку по кишлакам Хазар Чашма, Дуздан Чашма, Гандаджа и Подитави уезда Якавланг.

Мохаммад Тахир Захир был одним из соратников маулави Мехди, бывшего командира хазарейских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вместе с ним сражался в Балхабе против радикалов. Судя по всему, после смерти маулави Махди Захир не прекратил борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).