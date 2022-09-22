Грозный, 22 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил тех, кто призывает выходить на митинги против частичной мобилизации. Приказы Верховного главнокомандующего Владимира Путина надо исполнять, а не обсуждать, он знает, что нужно делать, чтобы сохранить независимость и целостность России. А те, кто против мобилизации, — враги народа, считает глава региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Некоторые люди пишут, что надо выходить на митинг против частичной мобилизации, надо делать то, другое <…> Призываю не заниматься ерундой, и те, кто будет выходить, — они враги народа. Этих людей надо задерживать и отправлять на места СВО. Дальше будет видно, на кого они работают и чего хотят», — приводит слова Кадырова ИА Чечня Сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что Чечня выполнит на 100% указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.