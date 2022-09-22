Москва, 22 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Осенняя ретроспектива Андрея Кончаловского в КАРО. Арт, которая подходит к концу в Москве, включает два резонансных фильма — «Рай» и «Грех». Ретроспектива продолжается с 6 августа и завершится 25 сентября. Она проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, проекта КАРО. Арт и сети кинотеатров КАРО, Кинокомпании Андрея Кончаловского и киноконцерна «Мосфильм».

Ретроспектива Кончаловского

Фильм «Рай», вошедший в осенний цикл показов, является совместным продуктом России и Германии. Сюжет фильма строится вокруг переплетения судеб трёх главных персонажей во время Второй мировой войны: русской аристократки-эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги (Юлия Высоцкая), француза-коллаборациониста Жюля (Филипп Дюкень) и высокопоставленного офицера СС Хельмута (Кристиан Клаусс). Андрей Кончаловский был удостоен «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу на Венецианском кинофестивале. Фильм выдвигался от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и попал в шорт-лист, а также «Рай» был в лонг-листе кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в обоих случаях не дошел до номинации. Показ фильма состоится в КАРО. Арт 24 сентября.

Фильм «Грех» — копродукция России и Италии. Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства средневековой Италии — Делла Ровере и Медичи. В центре сюжета — несколько лет из жизни Микеланджело, которые связаны с одними из его самых значимых работ — роспись свода Сикстинской капеллы, создание гробницы папы Юлия II, фасада Базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Фильм снят целиком в Италии. Съёмки проходили в Риме и его окрестностях, в Тоскане, а также в городе Каррара, где добывают знаменитый каррарский мрамор, с которым работал Микеланджело. Показ фильма состоится в КАРО. Арт 25 сентября.