Владимир, 22 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ поддержало заявку Владимирской области на строительство трёх новых модельных библиотек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

В рамках нацпроекта «Культура» 10 млн рублей направят на создание Центральной библиотеки Юрьев-Польской библиотечной системы, по пять миллионов рублей выделено на строительство Пекшинской сельской библиотеки в Петушинском районе и Аксёновской библиотеки в Гусь-Хрустальном районе. Учреждения планируют открыть в 2023 году.

Во Владимирской области уже работают 16 модельных библиотек, в том числе, первая подобная в России — в посёлке Боголюбово.