Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Северо-Курильске 22 сентября выполнили задачу по частичной мобилизации граждан для участия в специальной операции в защиту Донбасса, об этом в своём телеграм-канале сообщил глава городского округа Александр Овсянников.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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В городском округе призвали на военную службу пять человек. С Парамушира их доставят к месту проведения сборов на вертолёте.

«С тяжелым сердцем, но верой в лучшее проводили пятерых наших парней на службу. Возвращайтесь с победой домой, живыми и здоровыми!» — написал Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.