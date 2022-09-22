Ярославль, 22 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ярославле выстроилась очередь из желающих попрощаться с актёром, художественным руководителем театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прощание с Сергеем Пускепалисом

Церемония проходит в театре имени Волкова. Идут деятели культуры, зрители, чиновники, депутаты и многие другие. Перед собравшимися выступили губернатор области Михаил Евраев и директор МХТ имени Чехова (ранее — директор Волковского театра) Айрат Тухватуллин.

«Конечно, для всех нас это огромная трагедия и большое человеческое горе. С Сергеем мы очень много общались, обсуждали планы по реконструкции театра, по дальнейшему развития и театра, и Ярославской области в целом. Могу сказать, что помню, как мы вот там сидели, на том ряду и писали с ним диктант. Конечно, прошло уже два дня с момента этой страшной трагедии, но до сих пор не верится, что Сергей… Сергей, конечно, был человек очень искренний, очень талантливый. Очень целеустремлённый, он любил безумно свою работу, безумно любил жизнь. Во многом как раз работа и была его жизнью. И, конечно, мы должны сделать всё, чтобы театр жил дальше и развивался. Именно так и сделаем. И запомним Сергея таким, каким он был — настоящим человеком», — сказал Михаил Евраев.

Планировалось, что церемония прощания пройдёт с 9 до 11 часов, но из-за большого количества людей она не завершилась в обозначенное время. Люди продолжают нести цветы.