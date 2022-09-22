* запрещённая в России организация

Москва, 22 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владимир Исаков (КПРФ) не видит оправдания обмену пленных националистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Обменяли пленных азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И даже неважно, на кого. Просто есть категория лиц, которые не подлежат обмену ни при каких обстоятельствах», — отметил Исаков в телеграм-канале.

По его убеждению, не должны откровенные нацисты и военные преступники быть на свободе.

«Нет этому объяснения и оправдания», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия провела обмен военнопленными с Киевом. По утверждению источника издания Anadolu, Россия получила 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука, в то время как Киев получил 215 человек.