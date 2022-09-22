Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, 22 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Российских и белорусских лыжников могут допустить на международные соревнования в декабре. Об этом 22 сентября заявил генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион.

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«Возможно, это произойдёт в декабре», — приводит слова Виона Eurosport.

Он добавил, что в этом случае сборные России и Белоруссии будут выступать без национальных флагов и гимнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг заявил, что российские лыжники могут надолго остаться без международных соревнований.