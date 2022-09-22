Челябинск, 22 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Челябинске 23 сентября состоится митинг-концерт под названием «Своих не бросаем». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Мероприятие пройдёт с целью поддержать проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией. Начнётся оно в 14:30 по местному времени на центральной сцене в парке им. Ю. А. Гагарина.

Ожидается, что в митинге-концерте примет участие народный артист России Дмитрий Харатьян. Также там выступят ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы Челябинской области.