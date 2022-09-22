Чебоксары, 22 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Чувашии работнику одной из организаций объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФСБ по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Сотрудники управления ФСБ получили информацию о том, что работник организации в нарушение требований законодательства хранил сведения, составляющие государственную тайну, на средстве вычислительной техники, не аттестованной в установленном порядке и имеющим возможность подключения к интернету.

«Нарушение создавало предпосылки для доступа к охраняемым законом сведениям лицам, не допущенным к государственной тайне», — поясняют в управлении.

В ведомстве отмечают, что с учётом отсутствия в действиях лица «объективной стороны состава преступления» ему объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК).

Напомним, что в марте 022 года в связи с проведением военной спецоперации увеличилось число анонимных сообщений об угрозах совершения террористических актов в Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года оперативный штаб в Чувашии провёл антитеррористическое учение на одном из энергетических объектов.

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