Париж, 22 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Президенты Франции Эммануэль Макрон, Руанды Поль Кагаме и Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди договорились во время встречи в Нью-Йорке «действовать сообща» для борьбы с насилием на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Лидеры трех стран «выразили обеспокоенность в связи с всплеском насилия на востоке Демократической Республики Конго и свою решимость обеспечить региональный и скоординированный ответ на угрозу, исходящую от террористической группировки в регионе.

Два африканских лидера, приглашенные Эммануэлем Макроном на обед, договорились действовать вместе, чтобы как можно скорее добиться применения положений Луандийского процесса.

Восточная часть ДРК является домом для многих вооруженных групп, которые сеют смерть на протяжении 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, международную повестку, в том числе кризис в б. УССР, обсудили президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе внеплановой встречи в Нью-Йорке.