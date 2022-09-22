Будапешт, 22 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. До конца 2022 года Европейскому союзу нужно отменить санкции против России., считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальное интернет-представительство президента России Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Слова политика со ссылкой на венгерскую газету Magyar Nemzet приводит американское агентство Bloomberg.

«На встрече за закрытыми дверьми Орбан сказал законодателям, что санкции вредят экономике Европы больше, чем России, и их отмена сдержит инфляцию и сократит риск рецессии», — говорится в материале.