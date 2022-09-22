Луганск, 22 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 35 боевиков ВСУ и две долговременные огневые точки ВСУ, сообщили 22 сентября в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 35 человек личного состава, пять бронетранспортеров, две долговременные огневые точки, семь единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ потеряли до 40 человек и два танка за минувшие сутки в результате действий Народной милиции ЛНР.

Читайте также: Силы ЛНР уничтожили за сутки до 40 киевских боевиков