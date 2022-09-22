Бухарест, 22 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В ходе проведенной спецоперации в уезде Муреш на севере Румынии представители румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) пресекли деятельность международной группировки, специализировавшейся на торговле наркотиками и оружием. Об этом 22 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Connor Tarter Арест

По предварительным данным, в результате масштабных облав и обысков по подозрению в причастности к незаконным действиям были задержаны семь человек. У них изъято сотни единиц огнестрельного и травматического оружия, а также десятки килограммов наркотических средств и крупная сумма в общеевропейской валюте.

Как утверждают румынские правоохранители, задержанные граждане могут быть причастны к совершению правонарушений в 20 странах мира. Ведется следствие.

Если вина подозреваемых лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.