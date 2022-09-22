Кызыл, 22 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Туве по итогам восьми месяцев 2022 года регистрируют незначительный рост детской преступности: 138 случаев против 135 в прошлом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

(сс) Wokandapix Подросток

При этом зафиксировано 59 смертей среди детей и подростков до 17 лет, что на 19% меньше, чем в январе–августе 2021 года. Власти также обеспокоены ростом суицидальных случаев.

«Согласно данным межведомственной комиссии, в этом году суицид в Туве попытались совершить уже 28 детей и подростков, 13 из них завершились летальным исходом», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября произошло громкое убийство в Кызыле. В совершении преступления подозревают воспитанников Тувинского кадетского корпуса.

После этого случая в регионе объявили о создании отдельной структуры в министерстве образования, которая будет заниматься вопросами организации воспитательной системы в школах.