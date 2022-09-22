Азов, Ростовская область, 22 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном жилом доме, случившемся на улице Московской в Азове. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

ГУ МЧС России по Ростовской области На месте пожара в Азове

О возгорании в одной из квартир, расположенной на третьем этаже, стало известно примерно в 18:15 мск 21 сентября. Огонь распространился на площади 30 кв. метров. В безопасное место были эвакуированы 87 человек, четверых жильцов удалось спасти. От медицинской помощи пострадавшие отказались.

На месте происшествия работали 39 человек и 14 единиц техники.

«Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в ведомстве.