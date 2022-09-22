Гуйян, Китай, 22 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Гигантские рисовые плантации высотой 1,9 метра вступили в сезон сбора урожая в деревне Саньчжоу уезда Жунцзян провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Dsh.krasnodar.ru Рис

Впервые в деревне был успешно выращен гигантский рис с предполагаемой урожайностью 800 кг с му, или 12 000 кг с гектара, что в 1,5 раза превышает урожайность обычного риса. Площадь посева на испытательном поле в этом году составляет 0,27 гектара.

По словам директора центра обслуживания сельскохозяйственных технологий поселка Чжайхао Оу Цзюньчжи, гигантский рис вырастает примерно высотой до двух метров, что почти в два раза превышает высоту стандартных сортов риса. Он может лучше адаптироваться к климату и географическому положению, чем обычные сорта риса.