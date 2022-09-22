Душанбе, 22 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин проинформировал своих коллег из стран ОДКБ о ситуации на границе с Киргизией. Об этом сообщает 22 сентября таджикский МИД.

Mil.ru Военнослужащие Таджикистана

Неформальная встреча глав дипломатий государств, входящих в ОДКБ состоялась на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сироджиддин Мухриддин дал подробную информацию о военной агрессии Кыргызстана на приграничные районы Таджикистана», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября главы госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол по урегулированию вооруженного конфликта на границе двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими военными начались 14 сентября, стороны задействовали тяжёлое вооружение. Власти Таджикистана заявили о гибели свыше 40 своих граждан, власти Киргизии — о 59 погибших.

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