Магадан, , 10:54 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов заверил, что все программы, которые реализуются, сохраняются, «хотя работать и станет труднее», сообщили в пресс-службе правительства Колымы.

Работа кипит © ИА REGNUM

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«Задачи, которые стоят перед властями и предприятиями региона, приобретают более высокую значимость. Задача тех, кто не попал в мобилизационные списки, обеспечить работу на местах. Мы должны трудиться за себя и за тех, кто защищает Отчизну. Мы переходим в мобилизационный режим работы. А это и мобилизация экономики нашего региона и повышение эффективности труда: работать надо четко, быстро, эффективно, оптимально с точки зрения расходования средств», — сказал Носов, оценивая роль Колымы в защите интересов России.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов отчитался об исполнении указа президента России о частичной мобилизации, отметив, что в стране произошёл ряд важных событий: референдум на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и ряда других областей о воссоединении с Россией, обострение военных действий на этих территориях, а также о прямой угрозе, исходящей в адрес России от стран НАТО.