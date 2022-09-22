Кемерово, 22 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Оставаться в стороне от событий на территории бывш. УССР мы не могли, иначе возник бы вопрос о существовании самой России. Такое мнение высказала ведущий инспектор Центра по работе с населением «Фаворит» города Кемерово Инга Бова.

Денис Абрамов ИА REGNUM Плакат в поддержку спецоперации

«В сложившейся ситуации другого варианта не могло быть», — уверена она.

Бова обратилась к российским солдатам, отметив, что «мы все пристально смотрим новости, мы переживаем за вас, мы верим в вас».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв полностью поддержал решение о частичной мобилизации в России. В регионе уже создана призывная комиссия, которую возглавил Цивилёв.

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